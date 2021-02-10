"Болезнь смерти": Леонид Куравлев уходит из мира живых

Леонид Куравлев давно живет затворником. Но если раньше он хоть иногда выходил в свет и общался с близкими друзьями, то теперь нет даже этого. “Я всегда его одного видела. Всегда в черном. Траурная кепка у него черная, куртка. Всегда грустный. Он в трауре после ухода жены. Это его очень подкосило”, — рассказала соседка актера.

Близкий друг артиста Никас Сафронов видел Куравлева полтора года назад. Исполнитель главной роли в фильме “Иван Васильевич меняет профессию” приезжал к художнику на юбилей. Они отметили важную дату вдвоем. Последний телефонный разговор двух товарищей состоялся около года назад. Сейчас Сафронов пытается дозвониться да актера, но ни по одному номеру никто не отвечает.

“Он все время думал о смерти и думает, потому что ушла жена его любимая. Она для него была как мать. И вдруг он потерялся. Он всегда был замкнутый человек. С каждым годом все больше уходил в себя. Сейчас он вообще отключил телефоны”, — рассказал портретист в эфире программы “Звезды сошлись” на НТВ.