10.02.2021, 12:01
ВИДЕО | Якутянки прославились, станцевав при -45 градусах(1)
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Жительницы Якутска устроили в парке культуры и отдыха флешмоб, станцевав на морозе минус 45 градусов и сняв танец на видео. Ролик распространился в сети и быстро набрал большую популярность среди пользователей.
Организатор мероприятия Марина Кузьмина рассказала, что в акции приняло участие около тридцати женщин предпенсионного и пенсионного возраста. Танец был подготовлен всего за 4 занятия. “В этот день на улице стоял чудесный легкий мороз. У всех участниц было приподнятое, радостное настроение и ощущение гордости за то, что несмотря на небольшое время подготовки, мы это сделали!”, — поделилась она в интервью Ysia.ru.
Группа “Зумба голд” общественной организации “Центр Калланетики и танца” принимает участие во многих праздничных мероприятиях, стараясь подойти к своим выступлениям с долей креатива и оргинальности.