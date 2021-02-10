Ефремов, Пашаев и лжесвидетели: чего ждать от нового дела

Артист заявил, что его тогдашний адвокат Эльман Пашаев взял с него по 1,5 миллиона рублей за каждого лжесвидетеля (то же самое он говорил и на этапе апелляции, не называя сумм), но на руки те получили только по 300 тысяч. Судя по всему, остальные деньги “осели” в карманах юриста. Тот все обвинения, разумеется, отрицает.

Дело в том, что таким образом актер решил остаться в самой многочисленной тюремной касте “мужиков”, которые не сотрудничают с администрацией, не стремятся занять “приближенную” должность, либо вообще отказаться от работы. Главная их задача — отбыть срок и возобновить нормальную жизнь на воле. “Заключение Михаила не изменило, ничего такого не заметил”, — добавил председатель ОНК.

В СИЗО осужденный за смертельное ДТП артист пробудет до двух месяцев. Когда-то он хотел отбывать срок в хозотряде изолятора, однако, сейчас, похоже, не рад возвращению в уже “родные” стены. “Сказал, что в колонии лучше сидеть, — продолжает Мельников. — Там его все устраивает, распорядок дня такой, что время летит достаточно быстро, плюс работа как-то спасает… Ефремов, кстати, отказался от должности завклубом, которую ему прочили в будущем: решил, что продолжит работать на “швейке” — вставлять замки в молнии защитных костюмов”.

“Выглядел Михаил хорошо, коротко подстрижен, в темном тюремном свитере со светлой полоской и бейджем с именем, был немного уставшим после этапа, — рассказал председатель общественно-наблюдательной комиссии Алексей Мельников, навестивший актера. — Спросил, можно ли ему встретиться с женой. Я ему объяснил, как составить бумагу, чтобы у него было свидание — правда, краткосрочное и через стекло”.

Ровно два месяца Ефремов пробыл в белгородской колонии: успел привыкнуть к строгому режиму, выйти на работу в швейный цех… Но на днях актера снова привезли в московский СИЗО “Водник”.

“СтарХит” связался с одним из троих свидетелей, которые выступали в защиту Ефремова в суде. Повестку Тевану Бадасяну прислали еще два месяца назад, правда, почему-то по месту прописки — в Астрахань, хотя еще на слушании он озвучивал, что давно проживает в Москве.

Допрос был назначен на 5-е декабря, но из-за путаницы мужчина узнал о нем лишь 12-го. Следственные действия в итоге перенесли на январь, а также вскоре по неизвестной причине поменяли следователя, занимающегося делом. К слову, адвоката для сопровождения на нынешних разбирательствах Тевану предоставил Пашаев.

“Это бред, никаких денег я за показания не получал, — прокомментировал Бадасян. — Я сам вышел на Пашаева через одного блогера, так как хотел рассказать о том, что видел, как незадолго до аварии на заднее сиденье авто Ефремова садился другой человек — это было в Плотниковом переулке. Мне показалось, это важным, но я не знаю, оставался ли этот некто в машине до момента ДТП или вышел через какое-то короткое время. В отличие от других я не утверждал, что Ефремов не сидел за рулем. На суде готов был, кстати, предоставить данные биллинга телефона, чтобы доказать, что был в том месте, про которое шла речь. Однако, никто их у меня в итоге не принял. Очной ставки у меня с Михаилом пока не назначено, про других свидетелей никакой информацией не обладаю”.

На данный момент и Ефремов, и Пашаев проходят в новом уголовном деле в качестве свидетелей. Однако, в любой момент могут стать обвиняемыми.

“Сейчас следствию предстоит определить заказчика и исполнителя, — комментирует Александр Карабанов. — Я в данной ситуации верю Ефремову, ему терять нечего. Считаю его человеком, склонным давать правдивые показания. Остальные же просто уходят от признания вины. Не проблема будет установить, кто нашел этих свидетелей, на одних словах следователь точно основываться не станет, нужны полные доказательства. Скорее всего, поднимут переписки, транзакции с карт, записи телефонных разговоров. Проведут очные ставки, чтобы выяснить спорные моменты. Учитывая личность Ефремова, не удивлюсь, что Пашаев вел запись переговоров. И он может ее предоставить, чтобы свалить вину. Вопрос сложный, прогнозы делать тяжело. Если Михаилу будет вменен состав преступления, то это будет квалифицировано, как воспрепятствование осуществлению правосудия. Наказание по статье — до двух лет лишения свободы”.