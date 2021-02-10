Заработок мечты! Мэрилин Нау шокировала суммой, которую зарабатывает на OnlyFans

Мэрилин признается, что живет в основном за счет дохода с OnlyFans, а также немного зарабатывает в Instagram. На вопрос, сколько девушка в среднем зарабатывает на OnlyFans, немного подумав, Нау ответила: “Максимум, который я когда-либо зарабатывала за один месяц, — это 22 000 долларов”. Нау призналась, что невозможно зарабатывать такую ​​сумму каждый месяц, но добавила, что в месяц можно заработать примерно 15 000 евро.

В октябре прошлого года Мэрилин Нау отпраздновала годовщину создания аккаунта на OnlyFans, девушка задала тренд среди эстонских блогеров, начав использовать эту платформу. Вслед за ней зарабатывать на интимных фотографиях начали звезды шоу “Rannamaja” Виктория Мартинсон и Хелена Клаар.

В настоящее время подписка на Мэрилин на OnlyFans стоит 22,05 $ (18,60 EUR) в месяц, но есть также специальные предложения на три или шесть месяцев.

Мэрилин Нау стала известна широкой публике благодаря реалити-шоу “Rannamaja”, где помимо нее внимание публики привлекли блогеры Сейди Воогре и Ада Нельке. Помимо прочего, Нау должна была участвовать в американском реалити-шоу “Виза невесты. Виза жениха” (Об этом мы писали здесь), но не смогла из-за ограничений, свзанных с коронавирусом.