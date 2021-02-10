ВИДЕО | Британский блогер отправился в Восточную Эстонию — и в Силламяэ его ждал “сюрприз”

Британец Бенджамин Рич известен своими видео на Youtube, в которых путешествует по странам бывшего Советского Союза. В своем новом видео он оказался в Эстонии. Сначала он исследовал Таллинн, а затем отправился на поезде в город Йыхви, чтобы потом доехать до Силламяэ.

Он добрался до своего пункта назначения благодаря доброму мужчине, который отвез его туда на своей машине. По дороге они поговорили о том, как сложно найти работу в Силламяэ и сколько там заброшенных зданий и предприятий.

После этого Бенджамин отправился исследовать город и поговорил на русском языке с местными жителями, которые познакомили его с историей города Силламяэ.

“В советское время Силламяэ был секретным городом. Если в то время не было возможности покинуть город, то после обретения независимости здесь стало невозможно оставаться, потому что школы, фабрики и многие предприятия закрылись”, — сделал вывод Бенджамин.

Блогер планировал остаться в Силламяэ на ночь, но, когда добрался до единственной в городе гостиницы, его ждал сюрприз — она ​​была закрыта. Поэтому он купил билет до Нарвы, чтобы переночевать там.