4 способа резать лук без слез

Во-первых, автор материала советует оставить лук в холодильнике на 30 минут или в морозилке на 10-15 минут. Это уменьшит распространяемость летучего вещества, которое выделяет овощ. Кроме того, при резке лука следует открыть окно или использовать вентилятор, который будет сдувать пары химического вещества.

Во-вторых, при нарезке лука рекомендуется использовать острые ножи. Чем меньше ломается лук при резке, тем меньше будет выделяться раздражающего глаза фермента.

В-третьих, перед нарезкой лук можно замочить в воде, предварительно отрезав кончик луковицы. Однако в таком случае есть риск лишить овощ насыщенного вкуса.

Наконец, для защиты от паров лука можно использовать специальные очки. По словам автора статьи, этот способ подходит людям с наиболее чувствительными глазами.