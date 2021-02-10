Воздержание — больше пользы, чем вреда?

Так, после расставания с Анджелиной Джоли целый год от секса и отношений намеревался воздерживаться актер Брэд Питт . И сейчас его примеру последовал Бен Аффлек . А певец Джастин Бибер решил воздержаться от близких отношений со своей возлюбленной Хейли до того момента, пока они не заключат брак.

Но при этом целибат — это все-таки не синоним слова “воздержание”, хотя очень часто именно так его и используют. Безбрачие (целибат) тоже подразумевает отказ от половых отношений, но в долгосрочной перспективе и по религиозным соображениям.

Кто-то решает отказаться от любых сексуальных практик. А кто-то, например, только от проникающего секса. Поэтому одного точного определения у этого термина нет. Каждый человек решает для себя сам, что для него значит воздержание.

Простыми словами, половое воздержание — это добровольное решение не вступать в интимную связь. Однако то, что подразумевается под “интимной связью”, может трактоваться людьми по-разному.





Это, пожалуй, самый распространенный миф про воздержание. Некоторые люди считают, что это может негативно сказаться на их самочувствии. И отчасти, это так. Отсутствие половой жизни может плохо влиять на ментальное здоровье, но далеко не у всех. И это зависит лишь от того, как человек воспринимает ситуацию.

Что касается физических процессов организма, ученые пока так и не выявили прямой связи. Считается (и мы надеемся, это правда), что секс полезен. Но проведенные исследования показывают, что его отсутствие не сделает организму хуже. Кроме того, воздержание не вызовет помутнение рассудка или страсть к каким-либо парафилиям, что тоже иногда приписывают тем, кто решил отказаться от секса.





Ответ очень простой — никак. Потому что спермотоксикоза не существует. Во-первых, сперма сама по себе нетоксична. А во-вторых, природа позаботилась о том, чтобы сперматозоиды могли уничтожаться естественным путем. Так они и делают.





На самом деле все зависит от того, насколько строги ваши собственные рамки. Например, вы можете не хотеть заниматься проникающим сексом, но при этом позволять себе целоваться.