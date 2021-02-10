Воздержание — больше пользы, чем вреда?(4)
Кто-то решает отказаться от любых сексуальных практик. А кто-то, например, только от проникающего секса. Поэтому одного точного определения у этого термина нет. Каждый человек решает для себя сам, что для него значит воздержание.
Но при этом целибат — это все-таки не синоним слова “воздержание”, хотя очень часто именно так его и используют. Безбрачие (целибат) тоже подразумевает отказ от половых отношений, но в долгосрочной перспективе и по религиозным соображениям.
Решение о половом воздержании же обычно ограничивается каким-то отрезком времени.
Так, после расставания с Анджелиной Джоли целый год от секса и отношений намеревался воздерживаться актер Брэд Питт. И сейчас его примеру последовал Бен Аффлек. А певец Джастин Бибер решил воздержаться от близких отношений со своей возлюбленной Хейли до того момента, пока они не заключат брак.
Что касается физических процессов организма, ученые пока так и не выявили прямой связи. Считается (и мы надеемся, это правда), что секс полезен. Но проведенные исследования показывают, что его отсутствие не сделает организму хуже. Кроме того, воздержание не вызовет помутнение рассудка или страсть к каким-либо парафилиям, что тоже иногда приписывают тем, кто решил отказаться от секса.
Исследования показывают, что, например, пары, которые целовались чаще, говорили о том, что они больше удовлетворены своими отношениями. К тому же во время поцелуев тоже вырабатываются эндорфины. А если ваши рамки совсем нестрогие, то можно попробовать dirty talk или ту же взаимную мастурбацию. Ее очень многие сексом как раз не считают.
Другие хотят, чтобы первый секс случился с “правильным” человеком, к которому они будут испытывать настоящие чувства. Так, актриса Лиза Кудроу, известная по сериалу “Друзья”, хранила девственность до момента, пока не встретила своего будущего супруга. А произошло это, когда ей было 32.