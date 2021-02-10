Секс
10.02.2021, 21:25

Воздержание — больше пользы, чем вреда?

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Кто-то считает, что это вредно для здоровья. А другие, наоборот, выступают за секс только после брака. Вокруг темы воздержания всегда много споров. Но чтобы правильно спорить, сначала нужно хорошенько разобраться в самой теме. Это и предлагают сделать 7sisters.


Простыми словами, половое воздержание — это добровольное решение не вступать в интимную связь. Однако то, что подразумевается под “интимной связью”, может трактоваться людьми по-разному.

Кто-то решает отказаться от любых сексуальных практик. А кто-то, например, только от проникающего секса. Поэтому одного точного определения у этого термина нет. Каждый человек решает для себя сам, что для него значит воздержание.

Но при этом целибат — это все-таки не синоним слова “воздержание”, хотя очень часто именно так его и используют. Безбрачие (целибат) тоже подразумевает отказ от половых отношений, но в долгосрочной перспективе и по религиозным соображениям.

Решение о половом воздержании же обычно ограничивается каким-то отрезком времени.

Так, после расставания с Анджелиной Джоли целый год от секса и отношений намеревался воздерживаться актер Брэд Питт. И сейчас его примеру последовал Бен Аффлек. А певец Джастин Бибер решил воздержаться от близких отношений со своей возлюбленной Хейли до того момента, пока они не заключат брак.


Это, пожалуй, самый распространенный миф про воздержание. Некоторые люди считают, что это может негативно сказаться на их самочувствии. И отчасти, это так. Отсутствие половой жизни может плохо влиять на ментальное здоровье, но далеко не у всех. И это зависит лишь от того, как человек воспринимает ситуацию.

Что касается физических процессов организма, ученые пока так и не выявили прямой связи. Считается (и мы надеемся, это правда), что секс полезен. Но проведенные исследования показывают, что его отсутствие не сделает организму хуже. Кроме того, воздержание не вызовет помутнение рассудка или страсть к каким-либо парафилиям, что тоже иногда приписывают тем, кто решил отказаться от секса.


Ответ очень простой — никак. Потому что спермотоксикоза не существует. Во-первых, сперма сама по себе нетоксична. А во-вторых, природа позаботилась о том, чтобы сперматозоиды могли уничтожаться естественным путем. Так они и делают.

На самом деле все зависит от того, насколько строги ваши собственные рамки. Например, вы можете не хотеть заниматься проникающим сексом, но при этом позволять себе целоваться.

Исследования показывают, что, например, пары, которые целовались чаще, говорили о том, что они больше удовлетворены своими отношениями. К тому же во время поцелуев тоже вырабатываются эндорфины. А если ваши рамки совсем нестрогие, то можно попробовать dirty talk или ту же взаимную мастурбацию. Ее очень многие сексом как раз не считают.


Воздержание — это 100% способ контрацепции. Но только в том случае, если вы соблюдаете его со всеми и на все 100%. Ведь забеременеть возможно даже от секса в период месячных, календарный метод — не самый надежный.

Даже если вы практикуете воздержание, в некоторых случаях риск заражения ИППП все равно возможен. Например, если вы пользуетесь вместе с партнером (или партнерами) одними секс-игрушками без защиты. Или вовсе занимаетесь оральным сексом без презерватива.

Если убрать религиозные причины, то некоторые люди, например, выбирают воздержание, чтобы лучше узнать себя. Например, как это когда-то сделала певица
Леди Гага
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Другие хотят, чтобы первый секс случился с “правильным” человеком, к которому они будут испытывать настоящие чувства. Так, актриса Лиза Кудроу, известная по сериалу “Друзья”, хранила девственность до момента, пока не встретила своего будущего супруга. А произошло это, когда ей было 32.

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