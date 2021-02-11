Умер основатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лэйквилле, штат Кентукки. В 1974 году он выпустил первый номер Hustler, а спустя два года основал компанию Larry Flynt Publications.

В 1978 году Флинт пострадал от выстрела убийцы-расиста Джозефа Франклина и с тех пор вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. По словам Франклина, он решил убить Флинта из-за того, что тот пропагандировал межрасовые половые отношения.

Компания Larry Flynt Publications впоследствии неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии. Журнал Hustler, в свою очередь, не раз использовался для политических заявлений. В частности, во время полемики вокруг 42-го президента США Билла Клинтона и его импичмента Флинт публично заявил о симпатии к главе государства и предложил $1 млн тому, кто представит доказательства супружеских измен высокопоставленных республиканцев. В 2012 году Флинт пообещал такое же вознаграждение за налоговые декларации тогдашнего кандидата от Республиканской партии Митта Ромни.