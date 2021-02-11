7 кругов ада: от дворника до звезды Netflix. Кирилл Кяро рассказал, почему ему стало тесно в Эстонии и как он обрел популярность

В самом начале своей карьеры Кяро испытывал проблемы с финансами, так как профессия актера приносила немного, и ему приходилось подрабатывать в других местах. “Я понял, что я выбрал очень крутую профессию, лучшую профессию, но она, к сожалению, не дает мне возможности жить. И я думаю, вот казус: ты выбрал любимую профессию, но она не приносит тебе денег и поэтому надо все равно заниматься нелюбимыми работами. Быть дворником, например. Были разные периоды и в Москве, когда я работал в театре Джигарханяна: я был и дворником, и подсобным рабочим параллельно, и грузчиком, официантом”, — рассказал Кяро режиссеру Алене Суржиковой на съемках “Историй успеха”.