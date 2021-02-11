11.02.2021, 13:38
Экспертиза признала сына Яны Рудковской Гнома Гномыча вменяемым(5)
screenshot
Психологическая экспертиза признала Гнома Гномыча вменяемым. Как сообщает телеграм-канал Mash, сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской провели обследование в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного после публикации статьи на портале StarHit, в которой содержалась информация, что ребенок страдает синдромом Аспергера. После этой статьи разгорелся скандал, а Яна подала в суд на издание, передает Super.
“Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё написанное о Саше Плющенко является ложью и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям”, — прокомментировал итоги обследования адвокат Александр Добровинский.