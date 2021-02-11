Экспертиза признала сына Яны Рудковской Гнома Гномыча вменяемым

“Психологическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела, показала отсутствие у Саши Плющенко каких-либо психических расстройств. Что, собственно, и так было понятно. Как и то, что всё написанное о Саше Плющенко является ложью и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям”, — прокомментировал итоги обследования адвокат Александр Добровинский.