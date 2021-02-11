Шеф-повар раскрыл секрет диеты при коронавирусе, когда пропали запахи и вкусы

По его словам, при полной потере обоняния не помогут даже сильные специи — стимулировать организм в этом случае не имеет смысла. Зато при частичном возвращении запахов и вкусов можно добавлять в еду больше пряностей, делать ее более острой. Стимулировать обоняние помогут гвоздика, корица, кардамон, перец чили и другие приправы.