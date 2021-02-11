Рэпера Гнойного арестовали за слово “клитор”, но смягчили наказание, потому что он нежный

“Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток”, — говорится в публикации.

10 февраля стало известно, что выкрикивавшему слова “клитор” хип-хоп-исполнителю назначили наказание, признав его виновным по статье 20.1 КоАП (“Мелкое хулиганство”). Он громко произнес фразу “Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка” во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.