11.02.2021, 14:31
Рэпера Гнойного арестовали за слово “клитор”, но смягчили наказание, потому что он нежный(3)
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Рэперу Гнойному (Вячеслав Машнов, также известен как Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская лапа и Валентин Дядька) сократили срок ареста. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
“Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Вячеслава Машнова. Срок наказания снижен до одних суток”, — говорится в публикации.
10 февраля стало известно, что выкрикивавшему слова “клитор” хип-хоп-исполнителю назначили наказание, признав его виновным по статье 20.1 КоАП (“Мелкое хулиганство”). Он громко произнес фразу “Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка” во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.