Эдита Пьеха во второй раз стала прабабушкой

34-летняя Эрика опубликовала снимок, на котором позирует в больничной пижаме. Впрочем, повод для госпитализации оказался счастливым: брюнетка стала мамой во второй раз. Звездная наследница так и написала в личном блоге: “Я — мама двоих девчонок”.

Поклонники были крайне удивлены таким поворотом, ведь Быстрова не показывала свои снимки в период беременности. Тем не менее принялись поздравлять кумира, а также всю ее звездную семью: бабушку, маму Илону Броневицкую, брата Стаса.

“Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи”, — подтвердил радостную новость певец.

Звездный брат не стал раскрывать имя новоиспеченной племянницы, зато рассказал, что, несмотря на важное событие в семье, сестра не спешит засиживаться в декрете. “Сразу после родов начали обсуждать и решать с сестрой рабочие вопросы. Как будто бы не отключались от этого процесса”, — смеялся Пьеха в разговоре с журналистами.