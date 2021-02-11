Американец выиграл крупную сумму благодаря подсказке из книги

Составитель кроссвордов и математических задач Кристиан Хаус узнал о книге “Большая американская охота на сокровища” из подкаста The Secret. Он тут же купил ее и прочитал о четырех жетонах, которые автор спрятал где-то в США. Тем, кто их найдет, организаторы конкурса обещали заплатить 10 тысяч долларов. К тому времени два жетона уже нашли: один в декабре под скамейкой в Лас-Вегасе, другой в январе под скамейкой в Санта-Фе.

Одна из подсказок, приведенных в книге, гласила: “Тройная горка, Лайонс Нампа, жетон Гермеса”. Хаус выяснил, что в штате Айдахо есть город Нампа, а в Нампе — парк, который называется Лайонс. Приехав в Нампу, мужчина без труда обнаружил детскую площадку, на которой действительно имелась тройная горка. В парке было очень людно, поэтому он несколько часов ждал, когда представится возможность осмотреть горку. Жетон оказался приклеен к ней скотчем снизу.