11.02.2021, 17:08
"Адское логово Фадеева": неожиданное выступление Юлии Савичевой
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Исполнительница Юлия Савичева сравнила лейбл продюсера Максима Фадеева Malfa с “адским логовом”. Об этом сообщает “7 Дней”. Поводом для этого стали воспоминания о том, как в какой-то момент продюсер стал отдаляться от нее.
“Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла. Я говорю не только об артистах, но и обо всей огромной команде сотрудников компании”.
Через некоторое время Фадеев стал предъявлять претензии Савичевой, и в 2018 году певица прекратила сотрудничество с лейблом. Артистка считает, что продюсера против нее настраивали другие работники лейбла.
Несмотря на это, Юлия с теплотой относится к Фадееву, но продюсерский центр называет “адским логовом”.