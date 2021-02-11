“Не дай бог!!!” От патриотической мечты Бузовой пришли в ужас даже ее поклонники

“Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине”, — написала телеведущая.