11.02.2021, 18:00
“Не дай бог!!!” От патриотической мечты Бузовой пришли в ужас даже ее поклонники
screenshot - youtube
Как это ни странно звучит, порой Ольгу Бузову понять сложно. Признание в любви к Путину, например, - это искренний порыв или сознательное снижение его рейтинга? Новая идея и мечта Бузовой не менее патриотична...
“Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине”, — написала телеведущая.
“Оля, не надо!”, “АААА, не надо!”, “Не дай Бог”, “Только не это! Не трогай! Не смей!”, “Не позорься… Споет она…”, “Надеюсь под фанеру? Если вживую, то многие могут не пережить”, “Это уже перебор”, “Боже, храни Россию от исполнения таких желаний”, — написали Бузовой в комментариях.