Уже сегодня в "Народ поет": таланты из Тапа против "семейного подряда" из Таллинна. Выбирайте, за кого будете болеть!

“Народ поет” — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования.

Познакомимся с участниками второго четвертьфинала музыкального шоу “Народ поет“ — группой “Маши и медведи” из города Тапа. Среди участников ансамбля как опытные музыканты, так и юные таланты.

“Маши и Медведи” могут сыграть все — от кантри до хитов “Фабрики звезд”, причем в своем неповторимом стиле. Лидер группы — Александр Аамисепп — переехал в Тапа из Санкт-Петербурга несколько лет назад и теперь работает в Тапаской музыкальной школе.

“Личность я здесь довольно известная”, — признается Александр.

“Маши и Медведи”: Александр Аамисепп (гитара), Майт Палдра (контрабас), Надежда Чувпило (мандолина), Ариана Арутюнян (вокал)