Уже сегодня в "Народ поет": таланты из Тапа против "семейного подряда" из Таллинна. Выбирайте, за кого будете болеть!
Выступают ансамбли "Маши и Медведи" из города Тапа и Julija Neumann & Band из Таллинна. Победителя определят телезрители. А пока предлагаем вам посмотреть видео и познакомиться с группами поближе!
“Народ поет” — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования.
Познакомимся с участниками второго четвертьфинала музыкального шоу “Народ поет“ — группой “Маши и медведи” из города Тапа. Среди участников ансамбля как опытные музыканты, так и юные таланты.
“Маши и Медведи” могут сыграть все — от кантри до хитов “Фабрики звезд”, причем в своем неповторимом стиле. Лидер группы — Александр Аамисепп — переехал в Тапа из Санкт-Петербурга несколько лет назад и теперь работает в Тапаской музыкальной школе.
“Личность я здесь довольно известная”, — признается Александр.
“Маши и Медведи”: Александр Аамисепп (гитара), Майт Палдра (контрабас), Надежда Чувпило (мандолина), Ариана Арутюнян (вокал)
Познакомимся поближе с участниками — ансамблем Julija Neumann & Band из Таллинна. “Я уверена, что этот проект принесет людям кучу позитивных эмоций и радости”, — говорит солистка группы Юлия Нэуманн.
Julija Neumann & Band играет очень нежную и интеллигентную поп-музыка Солистка и лидер коллектива — Юлия Нэуманн — переехала в Таллинн из Риги.
“Я очень рада, что в этот период турбулентности, когда вокруг отменилось столько концертов, вдруг на ETV+ появился такой проект, который принесет людям много позитивных эмоций и даст нам возможность выступить”, — сказала Юлия Нэуманн.
Julija Neumann & Band: Юлия Нэуманн (вокал), Валерия Ягудина (клавишные), Юрий Иванов (гитара), Артем Ягудин (бас-гитара), Мартин Кууск (саксофон), Марк Иванов (перкуссия)
Ведущие — Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
В жюри — Алина Привалова и Иннокентий Волкоморов.