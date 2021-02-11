Названы лучшие возбуждающие сексуальное желание продукты

Прежде всего, объяснила Денисова, афродизиаками считается пища, в которой содержится много цинка, селена, белков, полезных полиненасыщенных жирных кислот, а также витаминов А, В1, С и Е. При этом врач отметила, что если организм ослаблен болезнью, сидячим образом жизни, бессонницей или неправильным питанием, то даже самые сильные афродизиаки не вызовут сексуальное желание.

На романтический ужин диетолог посоветовала подавать морепродукты, в которых много белка и цинка. Особенно эффективными будут сырые устрицы с лимонным соком, однако надо учесть, что моллюски — сильный аллерген. Цинком и белками богаты грибы, в частности трюфели и сморчки. Артишоки, по ее словам, усилят приток крови к половым органам, аналогичный эффект окажут специи, причем лучше приправить еду кардамоном, карри, имбирем и красным перцем.