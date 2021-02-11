4 небанальных секс-развлечения для 14 февраля

Создайте плей-лист

Добавьте самые откровенные и раскрепощенные треки в плейлист и включите его незадолго до начала прелюдий. Правильная музыка добавит настроения и ритма. А еще эти песни отныне будут напоминать вам о минутах (или часах!) наслаждения.

Ролевые игры

Отнюдь не банальность, а классика. Условьтесь встретиться в любимом ресторане и сделать вид, будто вы не знакомы. Кульминацией вечера непременно станет жаркий секс, — и вряд ли вам удастся дойти до спальни.

Посетите вместе секс-шоп

И купите друг другу интимные игрушки, договорившись в этот же день опробовать их в деле.

Сладости в постели

Совсем необязательно использовать взбитые сливки или джем во время прелюдий (хотя и их не стоит списывать со счетов): в наше время можно найти даже съедобное масло для тела. Отличный способ перейти от массажа к сексу.