В суде неожиданно выяснилась настоящая фамилия Евгения Петросяна

Но характерную для армянских фамилий букву “Ц” будущий юморист отбросил не сразу. Хотя на заре своей карьеры, с 1962 по 1974 годы, когда Евгений Ваганович занимался конферансом, он был известен публике и вовсе как Евгений Петров. С 1964 по 1969 он работал конферансье в оркестре Л. О. Утесова, потом служил в Москонцерте. И только после того, как Лауреатом на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, артист сделал свою фамилию более благозвучной. Мол, она не совсем удобна для произношения, поэтому актер слегка ее укоротил.