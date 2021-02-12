ВИДЕО | Братья по разуму: Артем Дзюба решил подразнить обезьяну — та ответила

“Зенит” проводит в ОАЭ подготовительные сборы. 29 января защитник сине-бело-голубых и сборной России Вячеслав Караваев назвал специфичным чувство юмора одноклубника Артема Дзюбы. По словам футболиста, одноклубники не скучают без шуток нападающего на сборе.