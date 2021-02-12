12.02.2021, 12:56
ВИДЕО | Братья по разуму: Артем Дзюба решил подразнить обезьяну — та ответила(2)
screenshot - youtube
Нападающий петербургского “Зенита” и сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в Instagram видео из зоопарка в Дубае. На одном из роликов футболист подразнил обезьяну и получил от нее отпор. В ответ животное бросило в спортсмена песок, — пересказывает Lenta.
“Зенит” проводит в ОАЭ подготовительные сборы. 29 января защитник сине-бело-голубых и сборной России Вячеслав Караваев назвал специфичным чувство юмора одноклубника Артема Дзюбы. По словам футболиста, одноклубники не скучают без шуток нападающего на сборе.
Конфликтом с обезьяной общение футболистов с "братьями меньшими" дело не ограничилось.