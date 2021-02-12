Стали известны последние слова Михаила Круга перед смертью

По словам жены покойного, певец держался стойко после того, как получил ранения от преступников. Никто из его семьи не мог предположить, что скоро его не станет. Перед отъездом в больницу Круг успел обратиться к супруге.

“Последнее, что он мне сказал… “Ирочка”. Всегда называл по имени и отчеству — Иринка Викторовна, — а тут “Ирочка”. Это было последнее его слово”, — поделилась вдова артиста в интервью. Она вспомнила, что позже Круг еще шутил с врачами. Когда его брили перед операцией, певец смеялся, что станет некрасивым.

Михаил Круг был застрелен в своем доме в Твери в июле 2002 года. Он получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу. Исполнитель умер, так как не перенес наркоза. На тот момент ему было 40 лет.