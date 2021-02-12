ФОТО | Фиона! Англичанка позеленела после применения автозагара

На следующее утро девушка проснулась с темно-зеленой кожей. “Друзья называли меня Фионой из мультфильма “Шрек”, потому что у меня рыжие волосы, и я была на нее похожа. Они были шокированы и много надо мной смеялись!” — поделилась Вигус.

Британка объяснила, что от природы у нее очень светлая кожа, поэтому, находясь на солнце, она сразу обгорает. В связи с этим вместо естественного загара студентка предпочитает искусственный и часто пользуется автозагаром. “Обычно я не использую такой темный оттенок. На протяжении следующих нескольких дней, когда я мылась, вода была зеленой”, — посмеялась героиня материала.

Это не единственный случай, когда эффект от автозагара несколько не совпадает с ожидаемым. Чуть больше года назад точно такая же история произошла с другой англичанкой — Дженни Коулман. Получилось даже живописнее: