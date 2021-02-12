ВИДЕО 18+ | На Руслана Белого нажаловались Генеральному прокурору России
В конце января Руслан Белый выпустил ролик под названием “Почему я отрастил усы”. Темой выступления стали самые актуальные события, произошедшие в стране. Комик коснулся протестов в России, а также ареста Алексея Навального. Также он обсудил похороны близкого друга — стендапера Александра Шаляпина.
В выпуске было много мата и противоречивых шуток, что смутило пенсионера Сергея Бабинца. Мужчина признался, что его шокировало обилие крепких выражений в ролике. “Я в Интернете, как обычно, просматриваю новости все. Сейчас многие же позволяют себе высказываться о разных событиях общественной жизни. Ну и включил — услышал, что речь идет о каких-то похоронах. Я думал, что о похоронах Ланового, ну а потом как понеслось… Мат-перемат… Ужас тихий! Я решил, что кто-то должен проявить инициативу и остановить этого матерщинника”, — поделился Бабинец.
“Я прошу привлечь к административной ответственности его и канал ТНТ. Есть соответствующие виды административных правонарушений, которые, на мой взгляд, они нарушили. И в том числе прошу привлечь его к ответственности за оскорбление меня лично как носителя русского языка”, — подчеркнул Бабинец.
Сам Белый пока не комментирует жалобу против него. В монологах Руслана и раньше встречались матные слова. Юморист привык откровенно говорить о самых острых проблемах, волнующих страну, и уверен, что для этого подходят любые речевые обороты.
А вот само скандальное выступление. Как вы уже догадались, с детьми его лучше не смотреть.