ВИДЕО 18+ | На Руслана Белого нажаловались Генеральному прокурору России

В выпуске было много мата и противоречивых шуток, что смутило пенсионера Сергея Бабинца. Мужчина признался, что его шокировало обилие крепких выражений в ролике. “Я в Интернете, как обычно, просматриваю новости все. Сейчас многие же позволяют себе высказываться о разных событиях общественной жизни. Ну и включил — услышал, что речь идет о каких-то похоронах. Я думал, что о похоронах Ланового, ну а потом как понеслось… Мат-перемат… Ужас тихий! Я решил, что кто-то должен проявить инициативу и остановить этого матерщинника”, — поделился Бабинец.