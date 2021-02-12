Шоу-бизнес
12.02.2021, 17:30

ФОТО | Мотоблогерша разделась в мороз и предлагает заценить ее упругие ягодицы

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Pixabay
Известная эстонская мотоблогерша и звезда Инстаграма Сандра Роосме вновь радует смелыми фотографиями своих подписчиков, в числе которых есть и эстонские звезды.

Звезда эстонских реалити-шоу и модель Мэрилин Нау не смогла пройти мимо фотографии, где Роосме показывает свои упругие ягодицы в холодную зимнюю погоду.

Нау прокомментировала снимок: “Черт.. Я не могу выложить такую ​​фотографию.. ИГ автоматически удаляет 🤣 Я тогда буду любоваться твоими фотками”.

А как Вы относитесь к столь нескромным фотографиям в морозную погоду?

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Публикация от Sandra Roosme🇪🇪🏍️ (@san8ra)
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