ФОТО | Мотоблогерша разделась в мороз и предлагает заценить ее упругие ягодицы

Звезда эстонских реалити-шоу и модель Мэрилин Нау не смогла пройти мимо фотографии, где Роосме показывает свои упругие ягодицы в холодную зимнюю погоду.

Нау прокомментировала снимок: “Черт.. Я не могу выложить такую ​​фотографию.. ИГ автоматически удаляет 🤣 Я тогда буду любоваться твоими фотками”.

А как Вы относитесь к столь нескромным фотографиям в морозную погоду?