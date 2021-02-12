12.02.2021, 17:30
ФОТО | Мотоблогерша разделась в мороз и предлагает заценить ее упругие ягодицы(1)
Pixabay
Известная эстонская мотоблогерша и звезда Инстаграма Сандра Роосме вновь радует смелыми фотографиями своих подписчиков, в числе которых есть и эстонские звезды.
Звезда эстонских реалити-шоу и модель Мэрилин Нау не смогла пройти мимо фотографии, где Роосме показывает свои упругие ягодицы в холодную зимнюю погоду.
Нау прокомментировала снимок: “Черт.. Я не могу выложить такую фотографию.. ИГ автоматически удаляет 🤣 Я тогда буду любоваться твоими фотками”.
А как Вы относитесь к столь нескромным фотографиям в морозную погоду?