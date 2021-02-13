ФОТО | Элина Борн опубликовала романтический снимок со своим загадочным молодым человеком
“В прошлом году мы ездили в Париж, и я, как обычно, не опубликовала оттуда никаких фотографий, так что вот они”, — написала Элина под фотографией. На втором снимке видно, что партнер нежно целует Элину в щеку.
31 декабря 2018 года певица Элина Борн опубликовала в Instagram снимок, на котором она целуется с молодым человеком, подписав снимок только загадочным смайликом в виде сердца. Однако промо-изображение новой песни с похожим графическим языком, выпущенное на следующий день, дало повод для подозрений, что фотография поцелуя, возможно, была рекламой новой песни, которая должна быть выпущена 4 января.
Kroonika спросила Элину, действительно ли она выставила фото поцелуя, чтобы прорекламировать новую песню, или же у нее появился молодой человек. “4 января — действительно вышла моя новая песня и клип, и вчера я опубликовала оттуда кадр. Однако та фотография, которую я опубликовала 31 декабря, не имеет никакого отношения к песне и клипу, а является кадром из моей личной жизни”, — рассказала она.
“Со временем порядок фотографий изменялся, так что это могло ввести в заблуждение. Я бы добавила, что человек, который появляется в музыкальном клипе, не имеет ничего общего с моим любимым человеком. Из уважения к нему, я бы не хотела делиться его именем со всей Эстонией”, — сказала певица. На данный момент детали новых отношений Элины Борн остаются для всех загадкой.