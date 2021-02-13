ФОТО | Элина Борн опубликовала романтический снимок со своим загадочным молодым человеком

“В прошлом году мы ездили в Париж, и я, как обычно, не опубликовала оттуда никаких фотографий, так что вот они”, — написала Элина под фотографией. На втором снимке видно, что партнер нежно целует Элину в щеку.

31 декабря 2018 года певица Элина Борн опубликовала в Instagram снимок, на котором она целуется с молодым человеком, подписав снимок только загадочным смайликом в виде сердца. Однако промо-изображение новой песни с похожим графическим языком, выпущенное на следующий день, дало повод для подозрений, что фотография поцелуя, возможно, была рекламой новой песни, которая должна быть выпущена 4 января.