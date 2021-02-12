Что дарить на 14 февраля каждому знаку зодиака

Рак Мечтательные Раки любят все винтажное и раритетное. Поэтому смело можете выбрать какую-то старинную брошь, портсигар, вазу, стул или посуду для того, кто вам дорог. Но все же старайтесь отталкиваться от предпочтений любимого человека – винтаж ведь тоже разный. А если вы еще плохо знаете человека, тогда просто придерживайтесь консервативного стиля.

Близнецы Представители этого знака зодиака любят те подарки, которые несут важную информацию. Поэтому смело дарите книгу, украшения, подписку на Netflix. А если подарите что-то для отдыха и уюта в доме, то здорово укрепите отношения с любимым человеком. И как бонус – этот подарок будет всегда перед глазами.

Телец Представители этого знака зодиака любят, когда им дарят очень подходящие и желанные подарки. Для этого человек должен хорошо знать Тельца и его предпочтения. Женщина оценит хорошую косметику – только обратите внимание на то, чем именно она пользуется. А мужчинам подарите аромат – подсмотрите на его полке с парфюмерией.

Овен Представители этого знака зодиака любят получать памятные подарки, которые будут еще долго дарить им приятные эмоции. Выбирайте что-то чувственное, делайте акцент на цвет и запах. К примеру, постельное белье красного цвета, можно шелковое и льняное, или любимый аромат, если вы точно знаете какой он.

Весы Не только Рыбы и Раки – романтические натуры, Весы тоже такие. Поэтому они будут радоваться любым подаркам, если они подобраны с душой и в соответствии с их желаниями. К примеру, если женщине подарить платье, о котором она вскользь рассказала, или мужчине подарить книгу, которую он присматривал на сайте – то вы попадете в точку! Будьте внимательнее к тем, кто вам нравится.

Дева Представители этого знака зодиака любят статусные подарки, они обращают внимание на бренд и цену. Поэтому, чтобы порадовать свою Деву, придется выложиться для подарка. Это может быть последняя модель телефона, смарт-часов, коллекционная книга любимого автора или драгоценное украшение.

Лев Для представителей этого знака зодиака важно не так что дарят, как то, каким образом это делают. Выбирая подарок Львам, думайте о том, смогут ли они похвастаться им перед друзьями. Подарите женщине изысканное платье или нижнее белье, а мужчине – стильную рубашку или красивый шарф. Для этого необходимо обратить внимание на стиль вашего любимого человека или воспользоваться услугами стилиста.

Скорпион

Представители этого знака зодиака ценят приватность, поэтому свой подарок они будут раскрывать наедине и так же с удовольствием не будут им делиться ни с кем. Комплект красивого белья, картина для спальни или даже эротическая игрушка, если уже позволяет статус ваших отношений – станут идеальным подарком для Скорпиона.

Стрелец

Романтика и экзотика – лучшее сочетание для подарка Стрельцам. Подарите коробку экзотических фруктов или свидание в тропической оранжерее, где вы ощутите себя где-то на Бали. А если есть финансовая возможность – купите билеты в какую-то теплую страну и вы не перестанете радоваться прекрасной улыбке любимого человека до самого отлета.

Козерог

Самым важным критерием подарка для Козерога является соответствие их личности и видению. Они любят дорогие подарки, поэтому выбирайте что-то престижное и статусное. Идеальным подарком станут часы, дорогой блокнот и ручка, парфюм из линейки премиум и, конечно же, драгоценные украшения.

Водолей

Представители этого знака зодиака любят пробовать что-то новое и только что созданное. Это могут быть какие-то новые смарт-часы, тренажер, новые вкусовые качества – экзотические фрукты, дегустация новых сыров или вина. Подумайте, что нравится вашему любимому человеку и найдите в этой нише что-то новое и еще неизведанное.

Рыбы

Представители этого знака зодиака очень любят фантазировать, мечтать и рассказывать об этом всем. Поэтому, чтобы угодить Рыбам с подарком, важно лишь внимательно их слушать, а еще – можно подсматривать их сториз в соцсетях и вы точно поймете, чего они сейчас хотят. Но из общеизвестного – они любят все натуральное и качественное: если одежда – то никакой синтетики, если мебель, то только натуральное дерево!