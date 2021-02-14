Эротично-гастрономический квест по телу: 5 сексуальных продуктов для влюбленных

Рекомендации и предупреждения перед тем, как начать:

• продукты, которые будут на теле любимого человека, должны быть комнатной температуры;

• продукты, которые будут на теле любимого человека, не должны вызывать у вас аллергии;

• и если после такого квеста вам не нужно мыть посуду, то простынь, где будет лежать любимый, придется постирать.

Суши

Этот трюк мы наблюдали в фильмах 90-х о японских якудза. Помните, как развлекались эти парни? Такой квест подойдет для влюбленных, которые обожают суши и плохо владеют мастерством управлять китайскими палочками. Закажите любимый сет и не используйте васаби, чтобы в прямом смысле не огорчить День влюбленных.

Мед

Это вообще самый эротичный продукт. Он красив, ароматен, имеет тягучую структуру и хорошо держится на коже. Единственное, что нужно учесть — мед аллергичен и очень сладкий. Так что поставьте где-то рядом стакан с водой или чаем.

Мороженое