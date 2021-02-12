Александр Малинин — трижды дед!

Как оказалось, ранее артист уже сообщал, что скоро в его семье случится прибавление. “Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!” — рассказал 62-летний Малинин в социальной сети.

Чуть позже радостью поделилась и Эмма Малинина. “У нас родился замечательный мальчик Лео. Третий внук. Малыш родился весом 4200 граммов, 53 сантиметра. Антон и Ангелина сделали нам такой подарок. Мы счастливы!” — призналась избранница звезды.

Пользователи Сети вовсю поздравляют чету Малининых со столь важным событием. “Ура! Поздравляю, дедушка! И у меня тоже 11 февраля родился внук! Я так счастлива!”; “Счастливый молодой красивый дедушка! От всей души поздравляю вас, Александр!”; “Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашим родным!”; “Какая прекрасная пара, поздравляем вам! Будьте счастливы, Эмма и Александр!” — отметили они.

Напомним, у четы Малининых уже растут двое внуков — их подарил супругам Антон, сын Эммы Валентиновны от первого брака.

В свое время певец усыновил Антона и дал ему свою фамилию. Всего у Александра Николаевича четверо родных детей — Никита от первой жены Инны Курочкиной, Кира — от Ольги Зарубиной (правда, поначалу артист не признавал девушку), а также Фрол и Устинья от Эммы.