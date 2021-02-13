ВИДЕО | В новом клипе Михаила Галустяна появились мультяшные знаменитости — от Джигана до Трампа

Михаил Галустян еще в прошлом году начал покорять отечественный шоу-бизнес как певец. Уже две его смешные музыкальные композиции, выпущенные под псевдонимом Super Жорик, сразу абсолютными хитами. И вот публика увидела третий трек “Чао! Чао!”.

Перед премьерой Super Жорик пожаловался поклонникам, что известные артисты отказались сотрудничать с ним. “Обратился ко всем нашим звездам, мол, приходите сниматься в моем клипе — никто не пришел”, — рассказал музыкант.

В итоге клип был сделан в формате анимации. На экране появляются многие отечественные звезды. Так, Ольга Бузова и Давид Манукян в видео Галустяна все еще вместе. Пара представлена в виде морских обитателей, которые обожают делать фото. Высмеял Михаил и Тимати: в одном из кадров рэпер предстает в образе тюленя. Когда же на него попадает вода, все татуировки Тимати смываются.

Настя Ивлеева в клипе Super Жорика и вовсе пытается его убить. Также в видео появляются Иван Ургант, Моргенштерн и многие другие знаменитости. Есть даже разрисованная под Гжель ракета имени Рогозина. Благодаря жанру анимации талантливым художникам удалось высмеять пороки и недостатки каждой звезды.

Поклонникам новое видео альтер-эго Галустяна понравилось. Они похвалили юмориста и за креатив, и за композицию. “Очень смешно получилось, а главное — все по делу”; “Отличный клип, очень креативный и небанальный”; “Михаил, что вы с нами делаете? Каждая песня просто на разрыв”, — делились мнениями слушатели.

Музыкальное творчество Галустяна часто сравнивают с деятельностью Александра Реввы. Коллега Михаила тоже начинал с забавных клипов под псевдонимом Артур Пирожков. Тогда в успех Реввы мало кто верил, но в итоге ему удалось стать одним из самых популярных артистов в стране. Вполне возможно, что со временем и Super Жорик превратится в кумира миллионов слушателей.