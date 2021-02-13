Новые святые: какие ритуалы совершают и что просят на могилах знаменитостей

Сподвижник Петра Великого и первый российский адмирал. Это его дворец на Яузе, в память о нем район назван Лефортово. Родом он из Женевы, где о нем не забыли — поставили памятник. Что же до его останков, то по легенде, они на Введенском кладбище. Одна беда — найти могилу почти никто не может.

Администрация погоста заявляла, что очень бы хотела знать, где лежит Лефорт. В некрополе много старинных могил, на которых давно стерлись имена. Так почему мы написали “почти никто не может найти”?

Потому что Франц Яковлевич еще и один из родоначальников русского масонства. Служители ордена почитают своего пращура. Приходят попросить у него удачи в своих делах. Если не знали, масонство это не про заговоры и рептилоидов, а про бескорыстное служение обществу. Но с налетом мистики и тайн.

Автор любимого салата россиян до самой смерти не раскрыл его секрет. То, что сейчас ставится на новогодний стол, довольно далеко от истины. Кулинар управлял рестораном “Эрмитаж”.

Покоится на Введенском кладбище. За долгие годы могильный камень несколько раз падал, пока его наконец не отреставрировали и не вернули на место около десяти лет назад. С тех пор сюда тянутся все, кто имеет отношение к ресторанному бизнесу: студенты пищевых техникумов, владельцы ресторанов, официанты и повара. По слухам, оставляют у могилки символический набор ингредиентов для салата.

Он же схиархимадрит Захарий. Последний монах Троице-Сергиевой Лавры, который служил там вплоть до закрытия обители советской властью. Был похоронен на Введенском кладбище, на могиле воздвигнута часовня. В 2019 году прах перенесли в его родную Лавру. Старец покоится рядом с патриархом Алексием I.