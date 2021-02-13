Диета, спасающая ум от старости — итальянцы рекомендуют!

Исследователи протестировали когнитивные способности более 500 человек в возрасте 79 лет, которые не страдали деменцией. Участники прошли тесты на память, знание слов, скорость мышления, решение задач. Они также заполнили анкеты пищевого поведения за предыдущий год. Более 350 человек также прошли сканирование мозга.

Оказалось, что люди, которые наиболее строго придерживаются средиземноморской диеты, имели самые высокие показатели когнитивных функций даже с учетом таких сторонних факторов, как курение, физическая активность и заболевания.

Однако исследование не обнаружило связи между диетой и физиологическими признаками здоровья мозга. Маркеры здорового старения мозга, такие как больший объем серого или белого вещества или меньшее количество поражений белого вещества, не различались между теми, кто регулярно придерживается средиземноморской диеты, и теми, кто этого не делает. Авторы отмечают, что с умственными показателями могут коррелировать другие структурные характеристики мозга.

Принципы средиземноморской диеты согласно рекомендациям ВОЗ:

Рекомендуется избегать употребления продуктов с холестерином, таких как «красное» животное мясо, в пользу рыбы, морепродуктов, курицы и макаронных изделий;

Рекомендуется избегать продуктов, содержащих жирные кислоты, которые стимулируют генерацию холестерина самим организмом человека, таких как сливки, сливочное масло, сало, в пользу оливкового или подсолнечного масла;

Рекомендуется употреблять порядка 5 порций фруктов и овощей в день, а также блюда с максимальным сохранением растительных волокон как целыми, так и в составе салатов;

Сокращать употребление сладостей в пользу фруктов;

Употреблять не менее 1 раза в неделю блюда из жирной рыбы для употребления из неё кислоты омега-3, разрушающей холестерин;

Не использовать блюда с большим количеством соли;

Диета сочетается с активным образом жизни.