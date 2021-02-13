Вредно ли ковыряться в носу? Научный ответ
В редких случаях ковыряние в носу — навязчивое повторяющееся поведение. Это состояние, называемое ринотиллексоманией, часто сопровождает стресс или беспокойство, также как и привычка грызть ногти. У людей с этим заболеванием ковыряние в носу снижает уровень беспокойства.
Хотя это действие может быть неприемлемо для общества, оно редко бывает опасным.
Однако, как и выдавливание прыщей, ковыряние в носу не рекомендуется врачами.
— Если вы не очистите нос с помощью сморкания или ковыряния, засохшая слизь, которая переместилась к передней части носа, может вернуться обратно к задней части носового прохода и пойти вниз по горлу. Так что, да, это нормально — время от времени “копаться”, — говорит доктор.
Здоровым людям ковыряние в носу не принесет серьезных последствий. Однако эта привычка может стать проблемой, если вы болеете или имеете слабую иммунную систему.
Инфекция. Ногти могут оставлять крошечные порезы на слизистой. Потенциально опасные бактерии проникают в эти отверстия и вызывают инфекции. Исследование, опубликованное в 2006 году, показало, что люди, ковыряющие в носу, с большей вероятностью могут быть переносчиками золотистого стафилококка — бактерии, которая является основной причиной инфекций кожи и мягких тканей.
Распространение болезней. На слизистой носа собирается пыль, бактерии и вирусы, которые мы вдыхаем в течение дня. Вы можете стать распространителем этих микробов. Одно исследование показало, что люди, ковыряющие в носу, могут распространять бактерии, вызывающие пневмонию.
Повреждение полости носа. Частые или повторяющиеся ковыряния могут повредить полость носа. Исследования демонстрируют, что люди с компульсивным ковырянием (ринотиллексоманией) могут испытывать воспаление и отек носовой ткани.
Носовые кровотечения. Почесывания в носу могут привести к разрыву тонких кровеносных сосудов, а это в свою очередь — к кровотечению.
Язвы. Вестибулит носа — это воспаление в передней части носовой полости. Обычно это вызвано незначительной инфекцией стафилококка и может стать причиной появления язв, на месте которых образовываются болезненные корки.
Повреждение перегородки. Перегородка — это часть кости и хряща, которая разделяет ноздри. Регулярное ковыряние в носу может повредить перегородку и даже привести к образованию дыры.
Солевой спрей. Если недостаточно влажный воздух приводит к сухости носовых проходов, быстрое опрыскивание солевым раствором может помочь восстановить влажность и предотвратить появление соплей и козявок. Увлажнитель также поможет увеличить естественную влажность в комнате.
Ополаскивание физиологическим раствором. Солевой раствор для промывания носа — это гигиеничный способ очистить носовые ходы и полости пазух.
Полоскание может быть особенно эффективным в периоды, когда сезонная аллергия вызывает наибольшие проблемы. Раствор смоет пыльцу и аллергены, которые раздражают носовые проходы и вызывать образование излишков слизи.
Лечить первопричину носовой слизи. Если вы заметили, что козявок больше, чем обычно, нужно диагностировать проблему.
Пыльная среда или надоедливые аллергены могут увеличивать выработку слизи. Низкая влажность вызывает сухость носовых пазух. Дым может действовать так же, как бытовые аллергены, например, пыль и перхоть — раздражать ваш нос.
Как только вы определите основную проблему, постарайтесь уменьшить или устранить ее, чтобы снизить раздражение, чувствительность или уровень выработки слизи.
Если это вредная привычка. Остановите руки прежде, чем они потянутся к лицу. Пластырь — недорогой и легкий вариант. Оберните конец доминирующего ковыряющего пальца. Когда вы поднесете палец к носу, неудобная форма повязки напомнит вам, что ковырять нельзя. Держите повязку на месте до тех пор, пока привычка не покинет вас.
Найдите альтернативное средство для снятия стресса. Люди с хроническим стрессом или тревогой могут обнаружить, что ковыряние в носу дает временное облегчение.
Однако для вас, вашего носа и вашего беспокойства будет безопаснее, если вы найдете более продуктивное средство для снятия стресса.
Попробуйте послушать успокаивающую музыку, когда уровень беспокойства начнет расти. Практикуйте глубокое дыхание, медленно вдыхая и считая до 10, затем медленно выдыхая и считая до нуля. Если вам нужно чем-то занять руки, поищите мяч для снятия стресса.
Если ни одно из этих действий не сработало, поговорите с психиатром о том, как можно справиться с тревогой.