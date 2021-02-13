Вредно ли ковыряться в носу? Научный ответ





Люди делают это по разным причинам. Сухой или чрезмерно влажный нос. Скука или нервная привычка. Аллергия или инфекции носовых пазух.

В редких случаях ковыряние в носу — навязчивое повторяющееся поведение. Это состояние, называемое ринотиллексоманией, часто сопровождает стресс или беспокойство, также как и привычка грызть ногти. У людей с этим заболеванием ковыряние в носу снижает уровень беспокойства.

Хотя это действие может быть неприемлемо для общества, оно редко бывает опасным.

Однако, как и выдавливание прыщей, ковыряние в носу не рекомендуется врачами.





Ковыряние в носу один из способов очистить носовой проход. Ваши сопли — это, по сути, “продукт всей гадости, которой вы дышите, включая пыль и микробы”, — говорит Никет Сонпал, доктор медицины, сертифицированный терапевт и гастроэнтеролог из Нью-Йорка.