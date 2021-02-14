Татьяна Догилева объяснила, почему располнела до неузнаваемости

“Это связано с моим здоровьем, с некоторыми изменениями”, — заявила Татьяна Догилева. Она не стала вдаваться в подробности, но заверила — изменившаяся внешность и лишний вес ее не волнуют.

“Я перешла в другую возрастную категорию, и я изменилась внешне с возрастной категорией, перестала бороться за молодость и решила принимать себя такой, какая я есть. Не худею, ботокс не колю, ничего не отрезаю”, — рассказала она в эфире шоу “Ты не поверишь!” на канале НТВ.

Народная артистка напомнила, что у нее за плечами уже есть одна неудачная пластическая операция. Она долгие годы изнуряла себя диетами ради заветной роли. Все это сильно ударило по ее организму.

“Сейчас много так актрис живет. И я на них смотрю немного со стороны, и я в ужасе, потому что жизнь твоя проходит. Но я точно так же вела себя. Ты в вечном этом круге — какие будут дальше роли, хорошо ли ты сыграла, что о тебе скажут. Эта зависимость от профессии, она такая же безумная, как все другие зависимости”, — посетовала актриса.