ВИДЕО | Благодаря Лободе новый сезон “Голос. Дети” начался со скандала

Однако, как выяснилось, это было лишь начало. Куда большее возмущение россиян вызвало поведение Лободы во время слепых прослушиваний детей. Так, во время выступления восьмилетней Алисы Щербань никто из наставников к ней не повернулся. При этом Светлана задорно отплясывала под зажигательную композицию перед зрителями. А когда юная участница закончила свой номер, Лобода попросила девочку повторить свои танцевальный номер. Правда, вместо того, чтобы смотреть на девочку, Светлана выскочила к ней на сцену и пустилась в пляс.