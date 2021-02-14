Константин Ивлев женился на молодой разлучнице

О том, что 47-летний Константин Ивлев сделал предложение руки и сердца возлюбленной, стало известно осенью 2020-го. Тогда же шеф-повар заявил, что после свадьбы он обязательно обвенчается с 28-летней Лерой Куденковой. “Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: “Найти свою одну-единственную”. Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке…” — обращался ведущий “Адской кухни” к избраннице.