Константин Ивлев женился на молодой разлучнице
О том, что 47-летний Константин Ивлев сделал предложение руки и сердца возлюбленной, стало известно осенью 2020-го. Тогда же шеф-повар заявил, что после свадьбы он обязательно обвенчается с 28-летней Лерой Куденковой. “Я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: “Найти свою одну-единственную”. Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке…” — обращался ведущий “Адской кухни” к избраннице.
И вот сегодня Константин и Лера дали друг другу клятву любви и верности. Пара поженилась в Грибоедовском загсе. Для праздничного мероприятия невеста выбрала платье, расшитое бисером и стеклярусом. Ее образ дополнили распущенные волосы и букет из розовых и белых ранункулюсов. Жених же предстал в классическом черном костюме.
Пользователи Сети засыпали возлюбленных поздравлениями. Они пожелали молодоженам долгой и счастливой семейной жизни. “Вы такие молодцы! Суперская пара!”; Как приятно смотреть на настоящую любовь!”; “В добрый путь… Пусть у вас все будет хорошо!” — написали подписчики.
Для Леры этот брак стал первым, для Константина — вторым. Ранее звезда кулинарных шоу был женат на женщине по имени Мария. С ней Ивлев прожил вместе более 20 лет. От этого союза у ресторатора есть двое детей — сын Матвей и дочь Маруся.