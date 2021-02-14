ВИДЕО | Алеся Кафельникова разделась догола и залезла на слона

Напомним, вот уже много лет Алеся занимается моделингом и делает это довольно успешно. А ведь в свое время у нее были серьезные проблемы с запрещенными препаратами, также она вела борьбу с анорексией.

“Сегодня я называю себя генеральным фанатом своей дочери. В каких-то проектах выступаю в роли продюсера. Слежу за Instagram Алеси: что-то лайкаю, что-то принципиально — нет. Горжусь, когда она при своем биполярном расстройстве остается в балансе, получает радость от дел, которые помогают ей быть самостоятельной и независимой. На самом деле жизнь Алеси достаточно тяжелая — и эмоционально, и физически. Благо, Бог дает ей хороших людей в трудные времена, потому что плохих она почему-то находит и привлекает сама. Молюсь, чтобы она научилась различать”, — откровенничала как-то мама Кафельниковой, Мария Тишкова.