7 советов для тех, кто хочет секса на одну ночь

Например, вашу квартиру, если позволяет положение, или номер в гостинице. Так вы будете чувствовать себя в большей безопасности. Потому что поехать в гости к незнакомому мужчине ночью — плохая идея. Особенно, если брать во внимание то, что вы встретились пару часов назад.

Не стоит выбирать себе в “напарники” на ночь того, кто еле стоит на ногах. И самой лучше не перебарщивать с алкоголем. Да, расслабиться захочется, но пары бокалов будет вполне достаточно. В противном случае, есть шанс пожалеть на утро о том, что случилось. Или вообще остаться без секса.

, может, и будет хорошим, но после него ваше общение значительно усложнится. Поэтому для подобного мероприятия ищите незнакомого человека. Или знакомого, но с которым вы точно больше не увидитесь. Так, для поиска подойдут различные дейтинговые приложения (вроде Tinder или Pure), а также любой бар или клуб. Главное, сразу четко сформулировать то, что вам нужно. И вовремя отсечь все “сомнительные варианты”.

Для секса на одну ночь подойдет далеко не каждый. Например, лучше не предлагать такое другу или человеку, который в вас влюблен. Сам





Устанавливать границы важно не только в сексе по дружбе или когда состоишь в отношениях. Секс на одну ночь тоже нуждается в правилах. Например, стоит сразу сказать, какие практики для вас приемлемы, а какие нет. Кроме того, обсудите, можно ли будет остаться на ночь (если квартира не ваша). И сколько времени есть у человека в запасе. То есть, “на берегу” проговорите все моменты, которые вас хоть немного волнуют. Потому что в приоритете здесь ваше состояние — как физическое, так и эмоциональное.





Выдвигаться на поиски любовника на одну ночь лучше подготовленной. Потому что, увы, не всех заботят вопросы контрацепции. А вас должны заботить. Ведь вы не знаете, какую половую жизнь ведет этот человек. Значит, ответственность за собственное здоровье ложится на ваши плечи. К тому же, у большинства презервативов долгий срок годности. И в случае отсутствия необходимости в них сегодня, они вам все равно однажды пригодятся.





Это в отношениях мы проявляем интерес и хотим, чтобы второму человеку тоже было хорошо. Но если речь идет про секс на одну ночь, то здесь каждый сам за себя. Поэтому не бойтесь говорить о своих желаниях и показывать, чего вам хочется. Если раскрепощенность позволяет, можно даже прихватить с собой на “встречу” секс-игрушку. Поверьте, ночью вы себе за это еще “спасибо” скажете.





Если сначала желание заняться сексом было велико, но теперь, когда вы уже практически начали действовать, вам не хочется, помните, что вы все еще можете отказать. Неважно, на каком моменте вам перестал нравиться процесс (или вы просто передумали). Вы ничем никому не обязаны, и у вас есть право как начать, так и все закончить. И то же касается и самих сексуальных практик.