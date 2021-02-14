14.02.2021, 23:04
Меган Маркл беременна вторым наследником(2)
Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка! Об этом официально сообщил представитель 39-летней герцогини и 36-летнего принца.
“Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка”, — сказано в заявлении.
Напомним, что в июле прошлого года у Меган случился выкидыш, но пара твердо решила попытаться еще раз.
Меган и Гарри поженились в 2018 году. А в мае 2019 них родился сын Арчи.