Меган Маркл беременна вторым наследником

“Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка”, — сказано в заявлении.

Напомним, что в июле прошлого года у Меган случился выкидыш, но пара твердо решила попытаться еще раз.

Меган и Гарри поженились в 2018 году. А в мае 2019 них родился сын Арчи.