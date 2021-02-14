Шоу-бизнес
14.02.2021, 23:04

Меган Маркл беременна вторым наследником

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FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and his wife, Duchess Meghan with their son Archie
Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка! Об этом официально сообщил представитель 39-летней герцогини и 36-летнего принца.

“Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка”, — сказано в заявлении.

Напомним, что в июле прошлого года у Меган случился выкидыш, но пара твердо решила попытаться еще раз.

Меган и Гарри поженились в 2018 году. А в мае 2019 них родился сын Арчи.

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