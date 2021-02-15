Неловко получилось: Дмитрий Тарасов с женой и Ольга Бузова оказались в одном ресторане за соседними столиками

Сейчас пользователи Сети вовсю обсуждают эту встречу и гадают при этом, заметили ли бывшие супруги друг друга. К слову, Костенко рассказала о праздничном вечере в социальной сети, подчеркнув, что хорошо провела время.

“Самое романтическое место на земле — рядом с любимым человеком. Денек потрясающий, всем советую”, — отметила 26-летняя модель.

Бузова, которая залечивает раны после скандального расставания с блогером Давидом Манукяном, поблагодарила подругу за мероприятие. “Светик, спасибо за приглашение и за добрый душевный вечер. Ты, как всегда, устроила для всех настоящий праздник”, — подчеркнула телеведущая.

Теперь же пользователи Сети считают, что для общей картины в ресторане не хватало и Давы. “Вот была бы встреча года! Интересно, Тарасов специально пришел сюда. чтобы повидать Олю?”; “А Дима мог бы зажигать вместе с Олей среди звезд”; “Мне кажется, Бузовой просто нет дела до Тарасова и его жены”, — делились предположениями подписчики.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись чуть более четырех лет назад. Поначалу Оля тяжело переживала фиаско в личной жизни, но со временем смогла простить экс-избранника. “Никогда не желала ему зла! Я давно его простила. Просто эта боль долго жила во мне. Его детям я тем более не желала зла. Дети вообще ни при чем”, — откровенничала 35-летняя звезда недавно.