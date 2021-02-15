15.02.2021, 11:17
Правнучка Эдиты Пьехи получила необычное имя
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В начале февраля в семье легендарной певицы произошло пополнение. Внучка Пьехи — Эрика Быстрова — подарила возлюбленному вторую дочь. Имя девочки до последнего держалось в секрете, — сообщает “СтарХит”. Или просто придумывали.
О том, как нарекли правнучку рассказала сама 83-летняя Эдита Станиславовна. Она разместила в социальных сетях старый снимок с Эрикой и написала поздравительную речь, в которой обнародовала редкое имя наследницы. “7 февраля. С рождением, Ида! Крепкого здоровья тебе и маме Эрике! Будьте счастливы!” — обратилась к родным звезда эстрады.
Поклонники поспешили поздравить артистку, пожелав всего наилучшего новому члену семейства. “Счастья вам от всей души!”; “Пусть дети растут в любви и ласке. И будут похожи на Эдиту”; “Поздравляем всю вашу семью”, — откликнулась публика.