Правнучка Эдиты Пьехи получила необычное имя

О том, как нарекли правнучку рассказала сама 83-летняя Эдита Станиславовна. Она разместила в социальных сетях старый снимок с Эрикой и написала поздравительную речь, в которой обнародовала редкое имя наследницы. “7 февраля. С рождением, Ида! Крепкого здоровья тебе и маме Эрике! Будьте счастливы!” — обратилась к родным звезда эстрады.