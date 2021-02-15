ТОП-10 стран с самыми грудастыми жительницами

Для начала предлагаю разобраться в том, что же влияет на размер груди. Конечно, в первую очередь это толщина жировой прослойки. Так же важную роль играет кровоснабжение тканей молочной железы. Для этого даже существуют разные упражнения и практики. Ещё один важный фактор — грудные мышцы. Если у дамы хорошо развиты эти мышцы, они добавят объём. Не стоит забывать о наследственности и наличии детей. После кормления грудью молочные железы увеличиваются, придавая объём.

В исследовании приняло более 340 000 женщин из 108 стран. Возраст женщин колебался в пределах от 20 до 35 лет. При этом измеряли только тех девушек, кто не подвергался пластики или хирургическому вмешательству. Итак, момент истины. Самые полногрудые женщины проживают в США, но учёные связывают это с тем, что в этой стране большой процент полных людей. Полностью десятка лидеров выглядит так:

1. США.

2. Канада.

3. Ирландия.

4. Польша.

5. Великобритания.

6. Нидерланды.

7. Колумбия.

8. Исландия.

9. Венесуэла.

10. Турция.

Россия оказалась на 39 месте, а перед ней Беларусь. Как известно, в России самые красивые девушки, но видимо не самые грудастые.

Среди стран Восточной Европы на первое место вышли польские девушки, следом за ними украинки, а потом эстонки. Россия заняла лишь девятое место.

Что ж, даже несмотря на рейтинг, мы все знаем, что вкусы разные. Кто-то любит пышненьких, кто-то грудастых, а кто-то восхищается тоненькими девушками с маленькой грудью. Кстати, такой топ тоже есть. Меньше всего бюст у женщин, проживающих в африканских и азиатских странах.