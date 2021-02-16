"Без моего согласия стал массировать грудь": жертва эстонского фотографа Кирилла Гвоздева рассказала, почему не смогла сразу прекратить съемку(8)
limpo_popa рассказала о сексуальных домагательствах фотографа Кирилла Гвоздева. По ее словам, молодой человек заставлял ее сделать ему массаж прямо во время фотосессии. Почему девушка сразу не убежала со съемки, будет ли подавать на Кирилла в суд и что посоветует таким же молодым девушкам, которые тоже могут столкнуться с похожими ситуациями? Читайте в интервью "Бублика" ниже!
— В какой момент, вы почувствовали себя некомфортно с Кириллом Гвоздевым? Что он сделал?
— Я почувствовала себя не комфортно, когда он сказал, что лучше сниматься без колготок, хотя изначально съемка планировалась в них, и цель была в том, что будет оголена только грудь. Он убедил меня в том, что все делается исключительно ради фотографий.
Помимо этого он без моего согласия начал наносить масло, в котором планировалась съемка, и во время этого также без моего согласия стал массировать мои грудь, заднюю часть паха и ягодицы.
После того, как он закончил меня трогать, мне стало спокойнее. Именно тогда я смогла ответить ему отрицательно на его просьбу сделать ему массаж. Но даже после моего первого “нет” и второго “не хочу” он продолжал настаивать, говоря о том, что это будет нечестно, учитывая , что он сделал мне массаж, а я ему нет. От растерянности я сказала “потом”, чем он затем и попрекал меня — мол, в таком случае и фото будут неизвестно когда “потом”. Обосновал он это все тем, что оставшись вот так, ему будет неприятно смотреть снимки и присылать их мне.
— Как отреагировали на это? Некоторые спрашивали, почему вы сразу не ушли после его поведения.
— На то, что он предложил сниматься без колготок, я отреагировала изначально отрицательно: я напомнила, что цель была сниматься в них и что я не вижу повода сниматься без них. На что он сказал, что не подумал о том, что масло так не будет видно и что при желании я смогу колготки вернуть. Я согласилась, потому что на тот момент он ничего не делал, и я поверила, что это все ради кадра.
Но после того, как он стал наносить масло на меня и переходить границу, я поняла, что все делается не ради фотографий. Мне стало очень не по себе от неожиданности. От страха я впала в ступор, стояла оловянным солдатиком и ничего не могла ни сказать, ни сделать. До сих пор не понимаю, как так вышло. Мне было очень неприятно происходившее, но я всего лишь ждала, пока это закончится. Я слышала различные истории, где девушки от страха впадали в схожий ступор при столкновении с подобными ситуациями, но лишь когда сам сталкиваешься с этим, то убеждаешься на себе, что они и вправду не могли ничего ответить.
Я не ушла, потому что я ценю свои потраченные время и силы. А потратила я как на саму съемку, так и на подготовку к ней, много времени и энергии. Если бы я сразу ушла, то я считала бы себя проигравшей — как в отношении снимков, так и в отношении того, что я так и не узнала, действительно ли он хотел совратить меня. Возможно, это было глупо с моей стороны, ведь он мог оказаться маньяком или взаправду изнасиловать меня, но на тот момент я хотела лишь получить снимки и убедиться, на самом ли деле этот человек позвал меня фотографироваться не для них. После того, как я убедилась в этом, я ушла. Подтверждением для меня были его попытки уложить меня на диван и залезть сверху, пока я сидела и разговаривала с ним, бесчисленные попытки поцеловать меня — даже после того, как я сказала, что не хочу, а также попытки снять с меня одежду и потрогать меня, пока я пыталась узнать, почему по его мнению я поступила нечестно.
Окончательно убедили меня его слова, когда я решила сказать “будет массаж, давай”, проверив его, на что он ответил: “тогда я ввожу дополнительное условие: ты делаешь мне массаж голой, пока я буду голым“. На мой вопрос "почему" никакого четкого ответа не последовало. Он лишь сказал, что только так слово “потом” сможет себя оправдать.
— Хотите, чтобы он понес наказание? Какое?
— Определенно хочу. Нынешняя его репутация не соответствует действительности. Я не могу говорить за всех моделей, которых он снимал, но несколько указанных случаев говорят о неподобающем поведении с его стороны. Такой человек не имеет права называть себя фотографом и предлагать девушкам сниматься.
Я считаю, что достойным наказанием можно будет считать знание каждой его потенциальной и уже снимавшейся модели о том, что он сделал. Нужно постараться уберечь других девушек от возможного повторения событий. Уберечь их от подобных фотосессий с его стороны, уберечь их от столкновения с ним.
Этому поспособствует также написание о произошедшем в газетах.
— Будете ли писать на него заявление?
— Да, буду. И очень надеюсь, что полиция поможет уличить его во вранье хотя бы в отношении того, что он написал мне после моего поста.
В сообщениях он перевернул историю верх дном и сказал, что я неправильно поняла его. Он добавил, что после невинной фотосессии он отвез меня на своей машине домой, в то время как на самом деле я сама из не известного мне района в темное время суток добиралась на автобусе. Я надеюсь, что полиция сможет получить запись с видеокамер дома, где будет отчетливо видно, что я вышла из подъезда одна и что сама направилась в сторону остановки.
— После того, как ситуация стала публичной, вы получили поддержку от многих девушек. Что нового вы узнали об этом фотографе? Может, еще какие-нибудь девушки поделились с вами своими рассказами?
— Я узнала, что этот фотограф предлагал многим девушкам интимные съемки.
Со мной поделилась историей девушка Катерина, у которой была такая же ситуация, как у меня, с этим же фотографом, где без ее согласия Кирилл начал трогать ее тело и намекать на секс.
Также я узнала от другой девушки , что он предлагал ей обнаженную фотосессию с маслом, как было у меня, но, увидев мой пост, она отказалась.
А еще после того, как одна девушка отказалась от обнаженной фотосессии, предложенной им, он предлагал ей это еще раз, настаивая на том, что стоит хотя бы попробовать.
— Что посоветуете другим девушкам, чтобы не попадать в такие ситуации?
— Я бы могла сказать, что не стоит вообще сниматься у незнакомого человека в обнаженной фотосессии, но это лишь мое нынешнее сформировавшееся мнение. Такой неожиданный поворот может произойти как на съемке в одежде,так и на открытой местности. Здесь все зависит от фотографа.
Могу лишь сказать, что следует тщательно относиться к тому, что за человек предлагает вам съемку. Не всегда можно удостовериться в этом, но лишь раз при договоре об откровенной фотосессии стоит написать какой-либо модели , отмеченной на фотографии на стене у этого фотографа, как все прошло и спросить, не было ли подозрительного поведения со стороны фотографа.
Также лучше лишний раз сниматься у проверенных фотографов, у которых снимались или лично вы, или ваши знакомые, близкие.
Стоит заранее обговорить границы с фотографом. Сказать ему, что если речь идет о каком-либо виде откровенной фотосессии, то никакого интима или ухаживания в свой адрес вы не позволяете. Некоторым фотографам это может показаться странным, но лучше лишний раз перестраховаться, чем писать длинный пост в Инстаграме о случае домогательства.
Если на ваш взгляд, непредусмотренная ситуация заходит или зашла слишком далеко, и вы хотите вывести человека на “чистую воду“, следует незаметно включить камеру или диктофон, отойдя в сторону, чтобы в случае чего у вас были доказательства.
На данный момент Кирилл удалил себя из всех социальных сетей и на связь не выходит.