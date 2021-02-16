"Без моего согласия стал массировать грудь": жертва эстонского фотографа Кирилла Гвоздева рассказала, почему не смогла сразу прекратить съемку

Я не ушла, потому что я ценю свои потраченные время и силы. А потратила я как на саму съемку, так и на подготовку к ней, много времени и энергии. Если бы я сразу ушла, то я считала бы себя проигравшей — как в отношении снимков, так и в отношении того, что я так и не узнала, действительно ли он хотел совратить меня. Возможно, это было глупо с моей стороны, ведь он мог оказаться маньяком или взаправду изнасиловать меня, но на тот момент я хотела лишь получить снимки и убедиться, на самом ли деле этот человек позвал меня фотографироваться не для них. После того, как я убедилась в этом, я ушла. Подтверждением для меня были его попытки уложить меня на диван и залезть сверху, пока я сидела и разговаривала с ним, бесчисленные попытки поцеловать меня — даже после того, как я сказала, что не хочу, а также попытки снять с меня одежду и потрогать меня, пока я пыталась узнать, почему по его мнению я поступила нечестно.