ФОТО И ВИДЕО | От египетского Сфинкса до послания на снегу: как звезды отметили День Св. Валентина(4)
Так, Наташа Королева и Тарзан, на долю которых за последние месяцы выпало немало испытаний, демонстрируют в отношениях второй медовый месяц. Ночь на 14 февраля эпатажная пара встретила на сцене: похудевшая “русалка” пела, подчеркнув стройные формы маленьким черным платьем, а ее муж, пусть и не такой нарядный, лихо отплясывал с танцовщицами в коротеньких пиджаках, нахлопывая их по ягодицам. Вечеринка, судя по всему, предназначалась для взрослых: среди декораций организаторы установили стенд с экзотическими интимными игрушками, которые Королева не постеснялась показать подписчикам в соцсетях. А уже утром довольные супруги поделились снимком из самолета: день всех влюбленных пара решила встретить в Париже. Впрочем, видео из Парижа опубликовано, похоже, не слишком свежее: очень уж там тепло и зелено для февраля.
Улетели из Москвы и Джиган с Оксаной Самойловой: в честь 14 февраля рэпер исполнил мечту жены и вывез всю семью в Египет, где они сейчас катаются на верблюдах и осматривают гробницы.
“Улететь на выходные к пирамидам было в списке моих хотелок последние лет 10. Никто из нас тут прежде не был, а я просто фанатею от этой темы. Когда ты ходишь по земле фараонов, трогаешь пирамиды, слушаешь гида — это такой кайф! Я точно жила тут раньше”, — призналась счастливая инстамама, которая после многочсиленных пластических операций действительно выглядит восточной красавицей.
Лидер “Руки вверх” Сергей Жуков в День влюбленных проснулся в окружении воздушных шаров-сердечек. Такой подарок кумиру “нулевых” сделала жена Регина, с которой после 13 лет брака и рождения троих детей они смогли сохранить романтику в отношениях.
“Но мало этой красоты, под окном меня ждало еще любовное послание”, — показал Жуков подписчикам огромную надпись на снегу: “Люблю тебя, Сережка”.
Холостячку Викторию Боня в последнее время задаривает цветами таинственный поклонник, вот и День святого Валентина не стал исключением. Правда, на этот раз доброжелатель прислал сладкий букет из конфет и фруктов.
“Пусть любовь даст тебе крылья, укроет от всех невзгод, и светлое чувство навсегда останется в сердце”, — подписал каллиграфическим почерком открытку некий Александр. Однако, на призыв Вики рассекретиться так и не среагировал…
Анфиса Чехова, чей бывший муж недавно сыграл свадьбу практически с ее копией, 14 февраля решила окончательно порвать с прошлым. Телеведущая наведалась в тату-салон, чтобы исправить старую татуировку на лопатке.
“В молодости я со своим молодым человеком сделала одинаковые тату-валентинки. Потом из этого рисунка вырос цветок, который выцвел. Сейчас мы все это закрасим и добавим красивую геометрию, — поделилась Чехова кадрами из салона. — Если вы влюблены в жизнь и в себя, вам всегда будет, что отметить”.
Новую татуировку в честь 14 февраля пообещала сделать и бывшая жена “отца Ералаша” Анна Грачевская. Мол, у них с мужем такая традиция. Вскоре после скандального развода с Борисом Грачевским телеведущая вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина — бывшего капитана баскетбольного клуба “Зенит”. Именно он сейчас воспитывает наследницу Грачевского — восьмилетнюю Василису.