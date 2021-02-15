ФОТО И ВИДЕО | От египетского Сфинкса до послания на снегу: как звезды отметили День Св. Валентина

Так, Наташа Королева и Тарзан, на долю которых за последние месяцы выпало немало испытаний, демонстрируют в отношениях второй медовый месяц. Ночь на 14 февраля эпатажная пара встретила на сцене: похудевшая “русалка” пела, подчеркнув стройные формы маленьким черным платьем, а ее муж, пусть и не такой нарядный, лихо отплясывал с танцовщицами в коротеньких пиджаках, нахлопывая их по ягодицам. Вечеринка, судя по всему, предназначалась для взрослых: среди декораций организаторы установили стенд с экзотическими интимными игрушками, которые Королева не постеснялась показать подписчикам в соцсетях. А уже утром довольные супруги поделились снимком из самолета: день всех влюбленных пара решила встретить в Париже. Впрочем, видео из Парижа опубликовано, похоже, не слишком свежее: очень уж там тепло и зелено для февраля.