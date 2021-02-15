На родственников Юрия Дудя совершено нападение — спустя 2 года возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел еще 16 октября 2018 года. Тогда группа мужчин напала на маму Юрия Дудя и его брата Игоря, который гулял вместе с сыном. Ребенка попытались затолкать в автомобиль, но сделать этого не удалось. 6 марта 2019-го члены семьи блогера обратились в правоохранительные органы с просьбой возбуждения уголовного дела.

Сегодня же стало известно, что дело все-таки возбудили. Производство открыто за покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими указаны брат и племянник звезды YouTube.

Ранее журналисты сообщали, что среди нападавших на Игоря мог быть отец его бывшей жены. В период, когда произошло преступление, брат Дудя как раз проходил через тяжелый бракоразводный процесс. Игорь и его экс-супруга не могли решить вопрос об опеке над ребенком, и это, по мнению следствия, могло стать поводом для совершения правонарушения.

Сам Юрий Дудь сложную ситуацию в семье не комментирует. Во всех интервью блогер рассказывает, что разделяет личную жизнь и работу. Именно поэтому он не выходит в свет с супругой, не публикует снимки детей и родителей. По мнению журналиста, его популярность никак не должна влиять на повседневную жизнь близких.