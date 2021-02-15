ВИДЕО | Мачете угрожает: 14-летняя девочка заставила грабителей спасаться бегством

Инцидент был снят на видео камерами наблюдения, установленными в магазине. Двое злоумышленников ворвались в магазин, когда его хозяйка Нидия Буэнавентура пересчитывала деньги в кассе. Рядом с ней находились ее дочери, в том числе 14-летняя Алехандра Перес , и домашняя собака.

Когда один из грабителей попытался открыть зарешеченную дверь кассы, Перес схватила мачете и вместе с матерью бросилась на них. “Это случилось не в первый и не во второй раз, поэтому я уже думала, что, если такое повторится, возьму мачете и ударю их”, — объясняла она потом.

Один из мужчин попытался выхватить мачете у девочки, но не сумел. Тогда он выстрелил из пистолета и бросился бежать. Оба злоумышленника выскочили из магазина, прыгнули на мопед и скрылись. Буэнавентура получила легкое ранение.