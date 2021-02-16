ВИДЕО | Никаких преград! В Таллинне прошел мастер-класс по изготовлению сексуальных кожаных аксессуаров для интимных игр

Оказывается, что после покупки сексуальных аксессуаров клиенты часто присылают Элис визуальные отзывы о товарах.

“Мне и отзывы визуальные прилетают и даже видео. Я уже привыкшая к этому всему делу”,— поделилась с нами по секрету Элис.

Элис рассказала, что очень большая часть ее клиентов — это именно мужчины, которые увидев картинку в ее Инстаграме, хотят чтобы их женщина выглядела бы также и чаще всего без всякого повода покупают их и дарят своей второй половинке. Женщины же частенько рассчитывают свой бюджет и покупают только один или два аксессуара либо берут весь костюм в аренду на фотосессию.

Также Элис поделилась, что среди клиентов не так много любителей БДСМ: “На самом деле у меня среди клиентов именно тех, которые “тру-БДСМ” очень мало — около 5%, остальные — это обычные люди, такие как мы с тобой.”



Больше об изготовлении чокерах, наручников, плеток, гартеров и т.д смотрите на странице в Инстаграме: https://www.instagram.com/ego. lingerie/?hl=ru

