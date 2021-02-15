23-летний певец ЮрКисс награжден “за заслуги перед Отечеством“ — и это шокировало Россию(3)
Владимир Путин вручил награду ЮрКиссу с формулировкой “за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность”. ЮрКисс — звезда “Русского радио”, имя этого артиста не раз попадало в его чарты. Стоит, однако, заметить, что владельцем “Русского радио” является папа награжденного — Владимир Киселев.
В 2017 году со своим братом, певцом Владимиром ЮрКисс спел песню “Едем в Крым”, которая, видимо, направлена на развитие внутреннего туризма в стране. В 2015-м, когда ЮрКиссу было 18 лет, он получил “Золотой граммофон”. Церемония вручения премии в том году запомнилась тем, что ее призывали бойкотировать многие известные музыканты. По их словам, руководство “Русского радио” планировало продвигать молодых исполнителей в ущерб старым звездам.
Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени — это низшая ступень перед получением самого ордена. В сфере культуры такую медаль получают в основном региональные деятели искусств: например, в прошлом году ей была награждена артистка Свердловского театра драмы Ирина Ермолова. Тем не менее, она отдала театру 15 лет и была номинирована на “Золотую маску”. Такая медаль есть также у Артемия Лебедева и Натальи Касперской.
ЮрКисс еще слишком молод, чтобы говорить о его заслугах перед Отечеством, считает критик, автор телеграм-канала “Русский шаффл” Олег Кармунин: “Григорий Лепс получил точно такую же награду — медаль ордена за заслуги II степени — в 44 года. И Ирина Нельсон из группы Reflex тоже в районе 40 лет получила такую награду. Мать ЮрКисса, певица Елена Север, тоже получила эту награду несколько лет назад — тоже, понятно, что она не в возрасте 23 лет это сделала. А он, гениальный человек, раньше Григория Лепса на 20 с лишним лет получил такую награду. Могу только поздравить его с этим”.
Леонид Ярмольник и вовсе растерялся: “Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого”.
На помощь Ярмольнику пришел сам ЮрКисс и пояснил, в чем же заключалась его многолетняя творческая деятельность. “Для меня это большая честь, что руководство страны так высоко оценило вклад нашей команды в проведение мероприятий, организацию концертов в ДНР, ЛНР, в Крыму, а также за участие в восстановлении храмов и, конечно же, за организацию выступления наших артистов в честь празднования Дня Победы на базе Хмеймим в Сирии”, — объяснил он.
Но пользователей соцсетей такими подвигами не проймешь — и комментарии в основном его вряд ли порадуюют (разве что дадут возможность порассуждать о зависти): “Этот сопляк такими темпами лет через 25 будет на трибуне стоять 9 мая и изображать из себя ветерана войны”, “На месте тех, кто получил орден до ЮрКисса, я бы публично отказался от него”, “Просто нужно быть сыном Киселева”, “Какой некультурный народ в России! Кавалера самого престижного ордена государства никто не знает, кроме президента”…
Впрочем, и раньше к новоиспеченному кавалеру в Сети не относились хоть с какой-то долей уважения. И если ему посвящали сюжеты на YouTube, то назывались они, например, так: “ЮрКисс и его новые плагиаты”, “За бабки можно всё”, “Убожество на Первом”, “Нвероятный уровень лол”. А у клипов героя стабильная статистика: дизлайков в разы больше, чем лайков. Впрочем, вышеупомянутый клип на песню “Едем в Крым” можно назвать удачным: там количество дизлайков всего в два раза меньше количества лайков.