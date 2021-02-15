23-летний певец ЮрКисс награжден “за заслуги перед Отечеством“ — и это шокировало Россию

Владимир Путин вручил награду ЮрКиссу с формулировкой “за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность”. ЮрКисс — звезда “Русского радио”, имя этого артиста не раз попадало в его чарты. Стоит, однако, заметить, что владельцем “Русского радио” является папа награжденного — Владимир Киселев.

В 2017 году со своим братом, певцом Владимиром ЮрКисс спел песню “Едем в Крым”, которая, видимо, направлена на развитие внутреннего туризма в стране. В 2015-м, когда ЮрКиссу было 18 лет, он получил “Золотой граммофон”. Церемония вручения премии в том году запомнилась тем, что ее призывали бойкотировать многие известные музыканты. По их словам, руководство “Русского радио” планировало продвигать молодых исполнителей в ущерб старым звездам.

Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени — это низшая ступень перед получением самого ордена. В сфере культуры такую медаль получают в основном региональные деятели искусств: например, в прошлом году ей была награждена артистка Свердловского театра драмы Ирина Ермолова. Тем не менее, она отдала театру 15 лет и была номинирована на “Золотую маску”. Такая медаль есть также у Артемия Лебедева и Натальи Касперской.

ЮрКисс еще слишком молод, чтобы говорить о его заслугах перед Отечеством, считает критик, автор телеграм-канала “Русский шаффл” Олег Кармунин: “Григорий Лепс получил точно такую же награду — медаль ордена за заслуги II степени — в 44 года. И Ирина Нельсон из группы Reflex тоже в районе 40 лет получила такую награду. Мать ЮрКисса, певица Елена Север, тоже получила эту награду несколько лет назад — тоже, понятно, что она не в возрасте 23 лет это сделала. А он, гениальный человек, раньше Григория Лепса на 20 с лишним лет получил такую награду. Могу только поздравить его с этим”.