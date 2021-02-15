"Узнал по голосу": Нарвский таксист не взял с Юлии Ауг денег

“Я в Эстонии. На поезде до Питера, от Питера на машине, потом пешком через границу. По дороге сумрак, как будто я иду по сумрачной дороге. Как будто вне времени, а вокруг какое-то средневековье и кругом враги. На границе я была одна. Долго изучали мою справку об антителах, куда-то звонили, в конце концов впустили без карантина.

Нарва совсем пустынная. Людей на улице очень немного. Таксист узнал меня по голосу и не взял с меня денег.

Я пришла в квартиру своего детства, в которой не была больше года. Я не могу описать свои чувства. Они очень странные. Я потом сформулирую и напишу.

Мир изменился до неузнаваемости, эти точно.

И он мне не нравится.

И мне очень больно.

На старом кресле игрушки, которые мне дарили одноклассники, когда мне было 15 лет. И Полькины игрушки, которые я покупала ей, когда ей было 5 лет.

Удостоверение гримёра, я работала гримером на телевидении в 1997 году.

И я хочу плакать”,— пишет Юлия Ауг.